Экс-начальника Большеулуйского отдела ветеринарии заподозрили в получении взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело на бывшего начальника Большеулуйского отдела ветеринарии. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии СК Красноярского края, с июня по октябрь 2018 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 3 миллионов 260 тысяч рублей. За эти деньги он незаконно выдавал ветеринарные сертификаты Таможенного союза №1, в которых указывал недостоверные данные о проведении осмотра животных с отрицательными результатами исследований на болезни. По факту, естественно, никаких анализов проведено не было.

В итоге предприниматели поставляли животных другим фермерам для транспортировки их в страны Таможенного союза. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.