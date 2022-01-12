В Красноярске запустили автобус от «Платинум-Арены» до школы №34. Фото: мэрия Красноярск

В Красноярске начал ходить автобус для учеников школы №34, который будет возить ребят 1-4 классов, живущих в «Тихих зорях». Как сообщает пресс-служба мэрии, для перевозки 140 школьников временно привлечен частный перевозчик.

В автобусе 29 мест. Он полностью соответствует всем требованиям безопасности. Во время транспортировки детей сопровождают двое взрослых.

- В день автобус делает 6 рейсов. В 7:30 и в 8:00 он забирает учеников первой смены от остановки «Платинум-Арена». В 13:00 выезжают ученики второй смены. В 13:45 – домой возвращаются ученики первой смены. В 15:15 – выезд школьников с группы продленного дня. В 17:35 – выезд школьников, учащихся во вторую смену, - передают в мэрии Красноярска.