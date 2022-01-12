В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 25 человек, заразились еще 234 пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

12 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 234 человека, умерло – 25. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 176 292 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 239 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 161 380 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 9001 пациент.

Под медицинское наблюдение взято 1 006 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 660 061, из них за последние сутки 8 897