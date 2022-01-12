Объём сделок с недвижимостью «Метр квадратный» достиг 1 трлн рублей

По итогам 2021 года объём сделок с недвижимостью, проведенных через экосистему «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), вырос в 5 раз и достиг 1 трлн рублей. Общее число сделок с квартирами за год выросло в 6 раз и составило порядка 265 тысяч.

В текущем году «Метр квадратный» активно переводил клиентский опыт проведения сделок с недвижимостью в цифровой формат. На рынке первичного жилья с использованием сервисов экосистемы совершается более 12% сделок. Платформа впервые представила полностью цифровой способ приобретения квартиры — от поиска объекта и подбора лучшего предложения по ипотеке до оформления сделки и организации ремонта. Компания запустила сервис «Cделка онлайн», который позволяет частным риелторам и агентствам недвижимости дистанционно подготовить сделку на вторичном рынке, а также разработала новый оцифрованный сервис для риелторов, который поможет сократить процесс оформления сделок с несколькими участниками до 1 часа.

К концу года компания расширила своё присутствие на всю Россию и вышла с услугой поиска недвижимости в 76 регионах России. Сервисы для дома от партнёров экосистемы стали доступны в ВТБ Онлайн: клиенты банка могут заказать дизайн интерьера, предчистовую отделку или ремонт квартиры под ключ.

Справка

Экосистема «Метр квадратный» — открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. За два года работы к платформе подключились более 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, 21 банк, более 8 тыс. агентств недвижимости и 11 тыс. частных риелторов.