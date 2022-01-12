В Красноярском крае завершился сезон охоты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завершился сезон охоты на косуль, кабаргу, лося, марала и медведя. Как передают в краевом минэкологии, охотникам необходимо сдать свои разрешения в течение 10 дней.

Так, на осенне-зимний охотничий сезон 2021-2022 было выдано более 1400 разрешений на охоту. На лося – 504 разрешения, на марала – 97, на косулю – 261, на медведя – 486 и на кабаргу – 64.

Теперь охотникам необходимо сдать свои разрешения. Сделать это можно в Красноярске на Карла Маркса, 78, либо охотинспекторам на территориях:

- За несвоевременный возврат разрешений предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с сентября вступили в силу поправки в законодательстве и теперь за такие нарушения охотники на год могут лишиться права получать разрешения на добычу охотничьих ресурсов, - сказал министр экологии Красноярского края.