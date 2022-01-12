Житель Ачинска отсудил у туроператора почти 60 тысяч рублей за неудачный отдых в Сочи Фото: Антон НИКИТИН

Житель Ачинска Красноярского края отсудил у туроператора «Алеан-турне». Как сообщает региональный Роспотребнадзор, мужчина отдал за путевку для всей семьи за 41911,18 рублей.

Но приехав в отель ачинец с семьей увидел, что в их корпусе отеля велся ремонт и отделка. Шум не прекращался на протяжении всего отдыха. Кроме того, в корпусе не было ни системы оповещения о пожаре, ни сигнализации. Но самое неприятное – в номере не было отеля и даже доступа к Wi-Fi.

В итоге ачинец подал в суд на туроператора с требованием вернуть 20 тысяч рублей, но «Алеан-турне» вернул лишь стоимость путевки. Пришлось идти в суд.

- Решением судьи ООО «Алеан-Турне» вернет потребителю 58713, 19 рублей (15808,79 руб.– компенсация уменьшения цены за некачественно оказанную услугу, 20000 руб. – неустойка, 17904,40 руб. – штраф, 5000 руб. – компенсация морального вреда), - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.