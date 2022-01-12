В 2022 году в Красноярске отремонтируют еще 12 подпорных стен Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 2022 году отремонтируют еще 12 подпорных стен. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас формируются документы для заключения контрактов.

Работы пройдут на пяти объектах. На ремонт выделено 41,7 млн рублей:

- возле жилого дома по Мичурина, 18;

- проспект 60 лет образования СССР, 31;

- в районе жилого здания по Взлётной, 1;

- Урицкого, 26;

- Академика Киренского, 25.

Противоаварийные и восстановительные работы пройдут на 7 участках:

- около дома по Мичурина, 14;

- проспект Машиностроителей, 21 (где спуск к гаражам);

- между домами по Борисевича, 30 и 22;

- Борисевича, 24 (на территории детского садика);

- Парижской Коммуны, 8 А;

- Воронова, 14 В;

- Славы, 7, корпус 2;

- Академика Киренского, 25 А;

- в районе кольца Брянская - Игарская.

Проектно-сметная документация готовится для 12 подпорных стен:

- около дома по Борисевича, 22;

- около дома № 89 по Шевченко, 56;

- недалеко от дома на Алеши Тимошенкова, 68;

- Алеши Тимошенкова, д. 78;

- Борисевича, д. 23 (возле спортивной площадки);

- Бограда, д. 21;

- проспект 60 лет образования СССР, д. 35;

- Петрушина, 2;

- Семафорная, 189 Б;

- Диктатуры Пролетариата, 40;

- Брянская, 23 (дорога к горожам);

- Борисевича, 8 – 8 А.