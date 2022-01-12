В 2022 году в Красноярске отремонтируют еще 12 подпорных стен
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске в 2022 году отремонтируют еще 12 подпорных стен. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас формируются документы для заключения контрактов.
Работы пройдут на пяти объектах. На ремонт выделено 41,7 млн рублей:
- возле жилого дома по Мичурина, 18;
- проспект 60 лет образования СССР, 31;
- в районе жилого здания по Взлётной, 1;
- Урицкого, 26;
- Академика Киренского, 25.
Противоаварийные и восстановительные работы пройдут на 7 участках:
- около дома по Мичурина, 14;
- проспект Машиностроителей, 21 (где спуск к гаражам);
- между домами по Борисевича, 30 и 22;
- Борисевича, 24 (на территории детского садика);
- Парижской Коммуны, 8 А;
- Воронова, 14 В;
- Славы, 7, корпус 2;
- Академика Киренского, 25 А;
- в районе кольца Брянская - Игарская.
Проектно-сметная документация готовится для 12 подпорных стен:
- около дома по Борисевича, 22;
- около дома № 89 по Шевченко, 56;
- недалеко от дома на Алеши Тимошенкова, 68;
- Алеши Тимошенкова, д. 78;
- Борисевича, д. 23 (возле спортивной площадки);
- Бограда, д. 21;
- проспект 60 лет образования СССР, д. 35;
- Петрушина, 2;
- Семафорная, 189 Б;
- Диктатуры Пролетариата, 40;
- Брянская, 23 (дорога к горожам);
- Борисевича, 8 – 8 А.