В Красноярске нашли подростков-вандалов изрисовавших здание на Мира. Фото: adm__krsk

Благодаря неравнодушным красноярцам удалось найти подростков, изрисовавших здание на проспекте Мира во время новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба мэрии, за поступок вандалов будут расплачиваться их родителей.

В администрации рассказали, что установить личности подростков удалось благодаря соцсетям. Сейчас материалы административного дела находятся в полиции. А расплачиваться за детей-вандалов будут их родители. Собственник здания подсчитывает сумму ущерба.

Напомним, что акт вандализма произошел на новогодних каникулах. Красноярка сняла на видео, как два подростка посреди бела дня в центре города изрисовали здание на проспекте Мира, а на замечания отвечали руганью.