В Красноярске подростки изрисовали здание на Мира. Скриншот из видео adm__krsk

В январе центре Красноярска на проспекте Мира подростки изрисовали здание. Видео записала жительница города.

На кадрах молодые люди нисколько не стесняются камер, улыбаются. Один из парней не спеша разрисовывает здание, после чего спокойно уходит с другом. Мэрия Красноярска сразу же взяла нарушение на контроль.

Красноярка, записавшая видео рассказала, что ребята сначала изрисовали сиденье в автобусе, после чего вышли на остановке в центре города, и продолжили акт вандализма уже на улице. На замечания они реагировали ругательствами и насмешками.

- Пока все отмечают новогодние праздники, кто-то портит город. Сообщить информацию о нарушителях можно по телефону 227-38-76 или в паблик администрации Центрального района, - отреагировали в мэрии.