В Красноярском крае готовятся к распространению «Омикрона» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском крае власти и медицинские учреждения сообща готовятся к распространению «Омикрона». Разработан комплекс мер, который позволит не захлебнуться больницам и поликлиникам от наплыва пациентов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев.

По его словам, чтобы тесты делались оперативнее, 10% из них будут направлять в федеральную лабораторию. Так выявить переносчиков инфекции удастся значительно быстрее.

Он также отметил, что заметное уменьшение суточного прироста заболевших ковидом в регионе — явление временное. — По оценкам специалистов, серьезный рост ожидается через две-три недели после пика в Москве. Сегодня показатель в столице за сутки вырос на 66%, — написал Зайцев.

Руководству поликлиник края поручено оценить и усилить работу колл-центров. При необходимости будут привлекаться волонтеры.