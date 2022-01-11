Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 17:07

Размер выплат за рождение двойняшек и тройняшек увеличился в Красноярском крае с 2022 года

Сумма увеличилось на 3-4 тысячи, в зависимости от района субъекта
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Размер выплат за рождение двойняшек и тройняшек увеличился в Красноярском крае с 2022 года

Размер выплат за рождение двойняшек и тройняшек увеличился в Красноярском крае с 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красноярском крае с начала 2022 года вырос размер пособия родителям двойняшек и тройняшек. В разных районах края размер повышенной выплаты отличается.

Для сравнения, семьи новорожденных в Красноярске получат на руки по 78 487 рублей. И это за одного малыша! родители из Лесосибирска могут похвастаться более высокими выплатами за рождение каждого из малюток - 96 599 рублей. Еще большая сумма будет выплачиваться норильчанам. Там пособие составит 108 674 за одного ребенка.

За получением выплаты нужно обратиться в течение 6 месяцев со дня рождения детей. Сделать это можно в офисе МФЦ, территориальном отделении соцзащиты или через портал Госуслуги.

Чтобы оформить выплату не придется собирать большой пакет документов. Достаточно паспорта и свидетельства о рождении детей.