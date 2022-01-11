У красноярских школьников осталось полмесяца, чтобы выбрать ЕГЭ Фото: Мария ЛЕНЦ

У школьников выпускных классов Красноярского края осталось меньше трех недель, чтобы определиться и выбрать единые государственные экзамены, которые они будут сдавать в этом году. Срок выбора стоит до 1 февраля. Итоговая аттестация предусмотрена по 14 дисциплинам – русский язык и математика (базовая или профильная) являются обязательными, еще несколько предметов ребята выбирают самостоятельно, их количество не ограничено. Если выпускник не явится на экзамен по выбору, который указал в заявлении, это не будет являться нарушением.

Министр образования края Светлана Маковская отметила:

- В Красноярском крае единый госэкзамен планируют сдавать более 15 тысяч выпускников этого года. Уже опубликованы документы, которые определяют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года. С ними можно ознакомиться на сайте федерального института педагогических измерений.

Для нынешних выпускников все просто: заявления они подают у себя в школах. Выпускники прошлых лет, которым нужно сдать ЕГЭ для поступления в ВУЗ, могут подать его в школу по месту жительства, там же и будут его писать.

Что касается сроков ЕГЭ: досрочный – с 21 марта по 15 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября.