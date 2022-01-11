В Красноярском крае в 2021 году полицейские изъяли более 275 килограммов наркотиков

В Красноярском крае за весь 2021 год полицейские изъяли более 275 килограммов наркотиков. Фото: ГУ МВД России по краю

На территории Красноярского края наркополицейские за весь 2021 года выявили более 4 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Окончили расследование более 2 тысяч преступлений в этой сфере. У наркодельцов изъяли более 275 килограммов наркотических средств, в том числе около 35 килограммов – растительного происхождения. Об этом на прошедшей конференции рассказал начальник региональной полиции Александр Речицкий.

Пара ярких примеров: в начале 2021 года были задержаны уроженец Таджикистана и гражданин России, которые сбывали героин способом закладок. При обыске у наркодилеров изъяли более 3,5 килограммов героина, это примерно 7 тысяч разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет более 10 миллионов рублей.

Александр Речицкий отметил, что растет количество «тяжелых» наркотиков, таких как героин (более 18 кг), кокаин (1 кг), синтетических наркотических средств (более 100 кг). Наркополицейские накрыли две лаборатории, которые изготавливали «синтетику» для всего Сибирского федерального округа.

Раскрывать преступления полиции помогали волонтеры организации «Антидилер», информацию они получали в ходе таких оперативно-профилактических мероприятий, как «Дети России» и «Сообщи, где торгуют смертью». Полиция взаимодействует в этом направлении с органами государственной власти, общественниками, социальными и спортивными структурами и так далее.