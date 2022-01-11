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Экономика11 января 2022 10:40

В Красноярском крае планируют построить еще одну ГЭС

И снова – на Ангаре
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае планируют построить еще одну ГЭС

В Красноярском крае планируют построить еще одну ГЭС

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируют построить новую гидроэлектростанцию – вновь на Ангаре. Если планы реализуются, это будет пятая ГЭС и для края, и для «дочки» Байкала. Сегодня в регионе выдают электроэнергию Красноярская, Богучанская, Курейская и Усть-Хантайская ГЭС. Возведение еще одного источника энергии обусловлено интенсивным развитием Енисейской Сибири и реализацией крупных инвестиционных планов – Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов.

Об общественных обсуждениях по строительству Нижнебогучанской ГЭС объявили на сайте Росприроднадзора, сообщает «Проспект Мира». Место для нее выбрали в 20 километрах выше по течению от села Богучаны. Планируемая мощность составит 660 МВт. Водохранилище займет 107 километров в Богучанском и Кежемском районах. Объем финансирования на все работы составит около 119 миллиардов рублей. Выдавать ток начнут уже к 2030 году.

Однако перед тем, как приступить к реализации плана, требуется обсуждение специалистов, оно пройдет 29 января в в Кодинске, в здании Приангарского политехнического техникума.