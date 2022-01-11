За сутки в Красноярском крае зафиксировано 214 новых случаев COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 11 января в Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 214 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. А всего с начала пандемии в регионе 176 058 случаев. Динамика снижения наблюдается с 16 декабря, когда было зафиксировано 726 новых случаев. Если смотреть по городам и районам края, больше всего новых случаев в Красноярске – 104, в Норильске – 20, Назарово – 12, по 10 случаев в Кежемском и Енисейском районах.

Под медицинское наблюдение взято 841 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 651 164, из них за последние сутки 1 713. Информация от регионального минздрава: выздоровели за сутки 251 человек, всего – 161 141. Зафиксировано 24 летальных исхода за минувшие сутки, а всего коронавирус унес жизни 8 886 жителей края. Тем не менее, медики ожидают роста заболеваемости в течение нескольких недель, поэтому не планируют сокращать количество резервных коек в больницах края. Сегодня в крае развернуто 3 909 коек в 44 временных инфекционных госпиталях.