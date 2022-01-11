В Красноярском крае ожидают рост заболеваемости коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ожидают рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявляет региональный минздрав. Накануне КП подводил итоги, с которыми край пришел к началу 2022 года. Так, в первый день января общее количество заболевших составило 173 158 человек.Кривая статистики ковида уверенно поползла вниз еще с 17 декабря, а на 1 января составляла 415 новых случаев за сутки. На 9 января – уже 259 случаев. Тем не менее, в течение нескольких недель прогнозируется новый подъем заболеваемости, поэтому количество резервных коек в больницах края сокращаться не будет.

Сегодня в крае развернуто 3 909 коек в 44 временных инфекционных госпиталях, занятость коечного фонда составляет 66,82 %. В больницах находятся 2 612 пациентов, лечатся амбулаторно 8 774 пациента. За минувшую праздничную неделю есть незначительная динамика снижения количества пациентов.