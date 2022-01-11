Завершено голосование за лучших медиков на Межрегиональном конкурсе СУЭК «Земский доктор»

Конкурс проводится с 2020 года. Фото предоставлено компанией

На территориях, где работают предприятия СУЭК Андрея Мельниченко, завершилось общественное голосование за лучших медиков в финале Межрегионального конкурса «Земский доктор». Конкурс проводится Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» с 2020 года. Его задача – поддержать медицинских работников в сложный период пандемии COVID-19.

В онлайн-голосовании были представлены сотрудники медучреждений – врачи, фельдшеры, медсестры, чей профессионализм, человеческие качества особо отметили сами жители. В голосовании приняли участие врачи из 10 территорий России, всего 116 человек. От Красноярского края были представлены медики по двум направлениям, в зависимости от отраслей предприятий, которые работают в территориях: угольная отрасль 10 человек и отрасль энергетики 4 человека.

Свой голос за лучших медиков в Красноярском крае отдали около 8 тысяч человек – больше чем во всех других регионах присутствия СУЭК вместе взятых, – а конкурс проводился в девяти субъектах федерации. Таким образом красноярцы повторили результат 2020 года: тогда в голосование также включилось рекордное количество жителей, благодаря их активности краю были выделены дополнительные призовые места. Окончательные итоги конкурса будут подведены в конце января 2022 года. Лучшие, по мнению жителей, медработники получат награды от СУЭК.

Конкурс «Земский доктор» – один из проектов в рамках комплексной программы СУЭК по поддержке системы здравоохранения в период пандемии. Только в течение декабря 2020 года для медиков из регионов присутствия, в том числе из Красноярского края, была проведена серия методических онлайн-семинаров по актуальным методам диагностики, лечения и реабилитации после коронавируса – об этом региональным врачам рассказали руководители направлений и специалисты ФГБУ «Поликлиника № 3» и ФГБУ «Поликлиника № 5» Управления делами президента РФ, городским и районным больницам передано современное медицинское оборудование, необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты. Так, в больницу города Бородино накануне Нового года поступили аппарат холтеровского мониторирования, спирограф и мобильный электрокардиограф. Назаровская районная больница на средства угольщиков пополнила арсенал медицинского оснащения: приобрела аппарат холтеровского мониторирования, а также обновила коечный фонд. Шарыповская городская больница средства угольщиков решила направить на препараты для лечения коронавирусной инфекции и СИЗы. Помощь получила и больница города Канска: здесь благодаря угольщикам будет расширен перечень лабораторного оборудования.