100 тысяч за похитителей: двое мужчин забрали у ребенка коляску и с ее помощью украли люк в Красноярске

Дяденьки, а что этот вы тут делаете? Фото: стоп-кадр видео предоставленного СГК.

Двое мужчин и младенец (ну, почти) уже без люльки… В Красноярске пара приятелей высадила ребенка из детской коляски, чтобы укатить на ней канализационный люк, за информацию о них обещано щедрое вознаграждение – 100 тысяч рублей.

Накануне, 6 августа, по соцсетям разлетелось видео. На кадрах видно: все происходит неподалеку от дома на улице Судостроительной,66 (микрорайон Пашенный). Двое мужчин суетятся рядом с канализационным люком. В какой-то момент не без труда поднимают его и грузят в детскую коляску. Причем все это на глазах малыша (скорее всего, сына/брата парня в красных шортах), тот с любопытством наблюдает за процессом. Определив люк в коляску, похитители озираясь, уносят ноги. А вместе с ними мальчишка, один из «дядь» ведет его за руку.

…Среди пользователей случай вызвал неоднозначную реакцию. Кто-то отнесся к происходящему с юмором: «Ну что, затестили коляску? Можно брать!», кто-то с возмущением: «Сдадут они люк на металл за пять копеек, а потом тот же пацан в него и упадет».

А в сибирской генерирующей компании приняли крутое решение. За информацию о похитителях здесь готовы заплатить вознаграждение - 100 тысяч рублей.

Сдадут люк на металл, а потом провалиться их же ребенок, возмущаются в соцсетях. Фото: стоп-кадр видео предоставленного СГК.

«Поступок, без сомнения, циничный! – отметил директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов. – Ведь взрослые орудовали с помощью детской коляски и в присутствии ребенка. Между тем как раз дети падают в незакрытые канализационные люки».

По словам представителей компании, они уже подали заявление в полицию. И надеются, что виновные будут найдены и наказаны – по закону.

ВАЖНО

Если вам известно, кто эти мужчины на видео, просьба позвонить по номеру 264-15-19 или написать на электронный адрес: BaskovEG@sibgenco.ru. Главное – не оставайтесь равнодушными.