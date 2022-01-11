В Красноярском крае за 11 месяцев 2021 года смертность превысила рождаемость Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Красноярскстата подвели промежуточные демографические итоги ушедшего года. Поскольку дело это не быстрое, требует время, то пока подвели результаты не целого календарного года, а за 11 месяцев – с января по ноябрь. За основу взяли данные ЗАГСа и оказалось, что в регионе отмечается естественная убыль населения, которая составила 16 118 человек. То есть умерло населения больше, чем родилось. Появилось на свет 26 199 малышей, что на 1,1 % меньше аналогичных показателей 2020 года. А скончались 42 317 человек, это на 19,1 % больше.

В Хакасии также фиксируется естественная убыль населения, на составляет 2 804 человека. Родились 4 853 малыша, умерли 7 657 человек. Разница для сравнения: минус 0,5 % и плюс 16,5 % соответственно. А вот в Туве стабильный прирост населения. За 11 месяцев 2021 года он составил 3 290 человек. Всего на свет появились 6 040 малышей (плюс 1,3%), ушли из жизни 2 750 человек (плюс 0,3%).

И для сравнения в целом по стране рождаемость в период с января по ноябрь 2021 года снизилась на 1,6%, а смертность выросла на 18,5 %.