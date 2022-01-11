На Богучанской ГЭС установили режим работы на январь 2022 года

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС режим работы на январь 2022 года. Из-за складывающейся гидрологической обстановки с 1 января по 4 февраля 2021 года на БоГЭС расход воды через агрегаты составит 3500-4200 м³/с. Отметим, что объемы корректируются в оперативном режиме в зависимости от гидрологической и ледовой обстановки.

В течение декабря средние расходы через агрегаты Богучанской ГЭС составили 3708 м³/с. В первой декаде января расходы постепенно понижались и 10 января составили 3502 м³/с. Декабрь 2021 года и январь 2022 года оказались более теплыми, чем годом ранее. Средняя температура воздуха в декабре 2021 года составила минус 19,5 градусов, что на два градуса выше, чем в декабре 2020 года. А средняя температура 1-10 января 2022 года на четыре градуса выше, чем в эти же дни в январе 2021 года.

Машинный зал БоГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с тем, что водность на Ангаре и ее притоках на 30-50% выше нормы, ледостав на водохранилищах происходил на 5-17 дней позднее, а толщина льда на 0,1-0,2 м меньше нормы. По информации Среднесибирского Управления гидрометеослужбы, по состоянию на 10 января на реке Ангара кромка ледостава находилась в 58 км от Богучанской ГЭС, лед встал на 5 км выше поселка Гольтявино. Уровень воды в Богучанском водохранилище утром 10 января находился на отметке 207,5 м, уровень воды в Ангаре – 138,63 м.

Добавим, что деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует режимы водоохранилищ с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики на сайте компании. Посмотреть, как производится регулирование работы водохранилищ в период половодья, можно на примере Волжско-Камского каскада.