Житель Красноярска угнал экскаватор, чтобы съездить за выпивкой Фото: Мария ЛЕНЦ

История на первый взгляд трагикомичная: житель Красноярска отправился в магазин за горячительным на экскаваторе. Вроде и похищать тяжелую технику со стройплощадки не собирался, а по факту получилось, что нарушил закон и попал под уголовное дело. И теперь в скором времени сядет на скамью подсудимых.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что произошло это в октябре 2021 года. Патрулируя ночью Свердловский район, полицейские на улице Электриков встретили экскаватор, который двигался с выключенными фарами. Транспорт остановили, водителя попросила выйти, сразу стало понятно: он в состоянии алкогольного опьянения. Документов на крупногабаритную технику у него не было. Вызвали коллег из ГИБДД – те провели алкотест, составили протоколы.

29-летнего горе-водителя доставили в отдел полиции и там он признался во всем, как на духу: он – разнорабочий на стройке. Вечером к нему пришел знакомый с бутылкой алкоголя. Одной оказалось мало и решили поехать за второй. Денег на такси не хватило, поэтому завели трактор с помощью подручных средств.

За управление транспортным средством подшофе суд назначил молодому человеку 10 суток административного ареста. Каким будет наказание по уголовному делу за угон – вскоре станет известно.