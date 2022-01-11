В Ачинске в новогоднюю ночь убили женщину. Фото: следком

В Ачинске в новогоднюю ночь произошло убийство. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. И сообщили предварительную информацию о случившемся. Тело 41-летней женщины нашли в вагончике-бытовке, расположенном на стройплощадке на улице 2-я Грузинская. Никаких сомнений в том, что смерть была насильственной.

Подозрение сразу же пало на сторожа, который временно проживал в этом вагончике. С осени у него поселилась и сожительница. В новогоднюю ночь они, видимо, отмечали праздник, между ними произошла ссора на почве ревности.

- В ходе конфликта злоумышленник взял нож и нанес женщине несколько ранений в область бедер и заднюю поверхность грудной клетки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - прокомментировал представитель следкома.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу. В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз.