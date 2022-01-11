В Канске столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Фото: пресс-служба краевой полиции

В Канске выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, произошло ДТП накануне, 10 января, около 21 часа вечера на улице Московской. Водитель ВАЗ 2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался сначала в автобус ПАЗ 24, а затем легковушку занесло в жилой деревянный дом.

В результате предполагаемый нарушитель – 43-летний водитель ВАЗа – пострадал, его госпитализировали в городскую больницу. Также пострадали две пассажирки автобуса, одной женщине 31 году, другой 64, им оказали медицинскую помощь на месте.

Госавтоинспекторы установили, что у водителя легкового автомобиля были просроченные водительские права, к тому же он находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотест показал 0.19 мг/л.