В Ачинске на продажу выставили старинный особняк 19 века. Фото: сайт Российского аукционного дома

В Ачинске на торги выставлен старинный особняк, который является объектом культурного наследия и проходит по реестру как «Дом жилой с магазином, конец XIX века». На самом деле в здании давно никто не живет, а сам он требует реставрации. Хотя на первый взгляд со стороны он находится в неплохом для своего возраста состоянии.

Владелец выставил здание на торги через Российский аукционный дом и просит за него 2,9 миллионов рублей. Общая площадь двух этажей составляет 711 квадратных метров, плюс к нему земельный участок площадью 304 квадратных метра. Торги пройдут через 10 дней – 21 января, но заявки принимаются до конца недели 16 января.

Будущий собственник должен понимать, что на особняк наложены ограничения в связи с его статусом, поэтому нельзя будет менять его планировку, внешний облик, перестраивать, надстраивать. Любые работы должны будут согласовываться со Службой охраны объектов культурного наследия.