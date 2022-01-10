В Красноярском крае коронавирусом болеть стали меньше, это официально

В Красноярском крае коронавирусом болеть стали меньше Фото: Мария ЛЕНЦ

Весь мир живет с коронавирусом без малого два года. Он уже стал частью нашей жизни и волей-неволей приходится планировать свои дела с оглядкой на ковид. В 2021 году мы перенесли две мощных волны: третью – летом и четвертую – в конце года. Последняя была хуже – и по количеству заболевших, и по количеству погибших. Особенно тяжело дались вторая половина ноября и первая половина декабря.

В Красноярском крае антирекорд 2021 года был отмечен 16 декабря – 726 новых случаев за сутки. Трижды уровень смертности достигал 39 человек. В первый день 2022 года общее количество заболевших в Красноярском крае составило 173 158 человек.

Новый год в целом начался с позитивных показателей – кривая статистики ковида уверенно поползла вниз еще с 17 декабря, а на 1 января составляла 415 новых случаев за сутки. На 9 января – уже 259 случаев. При этом растет число выздоравливающих – на 9 января их 378. То есть выписались больше, чем заболели. Но статистика смертности по-прежнему пугает: по 39 погибших от ковида 2 и 8 января. Наверняка все они относились к категории риска (а именно такие пациенты тяжелее переносят последствия новой инфекции), которая особо уязвима и потому нуждается в усиленной защите.

В Хакасии 11 и 12 декабря фиксировались 141 и 142 новых случая заболевания, после чего кривая статистики постепенно пошла вниз и минимум пришелся на 6 января – 28 новых случаев. Каникулы завершились цифрой в 47 заболевших. Всего с начала пандемии и на 9 января в республике зафиксировано официально 54 211 случай заболевания COVID-19. Радует статистика выздоровления – 582 пациента выписались 23 декабря. На 9 января общая цифра составляет 51 494 случая. И, к сожалению, велики потери: всего республика потеряла от коронавируса и его последствий 2040 своих жителей.

В Туве показатели еще интереснее. Всего там зафиксировано 31 649 случаев заболевания. Так, пик четвертой волны пришелся на 12 декабря – 43 новых случая за сутки. Затем резкое падение до 12 – 18 случаев. И самая низкая точка заболеваемости 4 января – 8 случаев. Количество выздоравливающих росло до 30 декабря – 206 случаев за сутки. Я начало года принесло снижение этого показателя, в каникулы выписывали по 12 – 18 пациентов в сутки. Статистика по погибшим невысокая: республика потеряла 320 человек.

Вместе с тем возникает вопрос: с чем связано такое резкое сокращение количества заболевших? Хочется надеяться, что сыграла свою роль активная прививочная кампания: в октябре – ноябре горожане в прямом смысле слова штурмовали поликлиники и внебольничные пункты вакцинации. К началу года уровень коллективного иммунитета значительно вырос.

Вместе с тем остается сомнение в достоверности официальных данных. И вот почему: в десятидневные каникулы многие предпочли погрузиться в отдых, выехать за город. И случись недомогание, обращались к врачам только в серьезных случаях, игнорируя легкие симптомы.

В любом случае, каникулы позади, страна возвращается к привычному ритму. И не сегодня – завтра появятся уточненные данные по ковиду. Что касается прогнозов – специалисты предупреждают о наступлении нового штамма под названием «Омикрон». Предварительно известно, что он более активный, чем предыдущая «Дельта», но несет менее тяжелые последствия.