В Красноярске на острове Татышев появится пляжно-развлекательный комплекс Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске появится пляжно-развлекательный комплекст – на острове Татышев, рядом с вантовым мостом. Вопрос уже решенный, администрация города ищет подрядчика работ, разместив заявку на сайте госзакупок. Сроки минимальные – до начала календарного лета новое место отдыха для горожан должно быть уже открыто.

Итак, что планируется сделать. Во-первых, отделить озеро с южной стороны от Енисея дамбой, по ней пустить прогулочную дорожку. Во-вторых, будет три бассейна, возле них зона отдыха с шезлонгами. Обязательно раздевалки, душевые и камеры хранения для отдыхающих. А еще сцена с танцевальными площадками для мероприятий и детская площадка. Плюс бар-кухня и веранда для приема пищи. Вся территория будет оборудована системой видеонаблюдения. И, конечно, установят для безопасности спасательную станцию.

Для любителей прыгать в воду приспособят железобетонные контрфорсы моста. А в целом это будет место не только для того, чтобы лежать и жариться под солнцем. Но и заниматься спортом – там оборудуют площадки для гимнастики и йоги. А на южном мысе обустроят смотровую площадку с подсветкой, которая будет связана с подсветкой Виноградовского моста. В мэрии уточнили, что подрядчик должен будет учесть существующий ландшафт острова.