ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой

Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ банка, ВТБ принял решение сохранить условия по льготным кредитам.

С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п.п., как для готового, так и строящегося жилья. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут - утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения. Условия в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.

«Приоритетной задачей ВТБ является адресная поддержка населения. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики регулятора, в рамках нового раунда повышения ставок мы решили не менять условия для участников госпрограмм. В ситуации, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, считаем важнейшей социальной задачей сохранение ставок по льготным программам для улучшения качества жизни российских семей», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

По итогам 11 месяцев 2021 года ВТБ выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили около 300 тысяч кредитов более чем на 1 трлн рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил свыше 20%. Банк намеренно сохранил ставки по ипотеке в рамках базовых программ без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность своим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент «высокого сезона». В декабре ВТБ оформил более 40 тысяч ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей.