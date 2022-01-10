В Красноярске на новом пешеходном мосту монтируют дополнительную подсветку

Мост "Арфа" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на новом пешеходном мосту «Арфа» монтируют дополнительную подсветку. Об этом рассказали в Управлении капитального строительства. Новая иллюминация будет дополнять уже имеющийся световой ансамбль в центре города.

Напомним, что в канун Нового года в Красноярске открыли новый пешеходный мост «Арфа», прозванный так из-за схожести с музыкальным инструментом. Его ванты-тросы со стороны напоминают струны музыкального инструмента.

Длина нового пешеходного оста составляет 71,2 метра, а ширина 6 метров. Он соединяет напрямую два культурных пространства: с одном стороны площадь Мира с Большим залом филармонии, с другой стороны – музейный центр под названием «Площадь Мира» и набережная.