Известный геолог Леонид Тигунов умер, не дожив один день до Нового года

Известный геолог из Якутии Леонид Тигунов умер, не дожив один день до Нового года. Фото: vims-geo.ru

31 декабря в Москве в возрасте 90 лет из жизни ушел легендарный геолог из Якутии Леонид Тигунов. Он не дожил до Нового года один день.

Леонид Петрович Тигунов родился 30 декабря 1931 года в селе Аллах-Юнь в Якутии в старательной артели в семье золотодобытчика. До совершеннолетия он объездил с родителями по многим золотороссыпным районам Восточной и Западной Сибири.

За свою карьеру он успел поработать геологом на железорудных месторождениях, марганцевых, золотых и алмазоносным. С 1980 по 1986 года трудился главным геологом министерства геологии СССР. Также с 1996 года работал во Всероссийском научно-исследовательском институте минерального сырья. Тигунов работал в Южной Америке на экспертизе медных и золоторудных месторождений Перу и в Турции, где занимался экспертизой марганцевых, хромитовых месторождений и руд силикатного никеля.

С 1987 по 2008 год занимался исследовательской деятельностью, опубликовав ряд статей по методам и практическому использованию способов скважинных технологий добычи твердых полезных ископаемых. В 2004 году Леонид Тигунов был избран членом-корреспондентом Российской академии естественных наук.

В 2012 году Тигунову было присвоено звание «Заслуженный геолог Российской Федерации».