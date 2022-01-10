В Красноярске за 2021 год поймали 4874 антимасочника

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске за 2021 год рабочие группы составили протоколы на 4874 жителей города, находящихся без маски в общественных местах. Как сообщают в администрации краевой столицы, специалисты администрации вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии проверяли ношение масок в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

Рабочие группы за год проверили 27 059 объектов, среди них 21 062 торговых точек, 1 235 предприятий общепита и 4 762 остановки. Нарушения были выявлены на 6 849 объектах.

Напомним, что ответственность предусмотрена и за предъявление чужого QR-кода. «Мошенников» будут привлекать к ответственности по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», по которой штрафы составляют до 30 000 рублей для физических лиц, а для юридических – до 300 000 рублей. Аналогичные санкции применяются и к людям, не носящим маски.