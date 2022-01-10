Министерство транспорта показало ход строительства Высокогорского моста

Фото: Минтранс

Министерство транспорта опубликовало кадры процесса строительства Высокогорского моста. Новый мост станет самым северным через реку Енисей. Снятый с коптера видеоролик появился в инстаграм-аккаунте ведомства.

Общая протяженность строящегося объекта будет более 2 километров, а часть, пересекающая реку, составит 1,2 км. Благодаря новому мосту, сразу 17 населенных пунктов, расположенных на правом берегу Енисея станут доступнее в любое время года.

Напомним, что Выскогорский мост начали строить в октябре 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В эксплуатацию мост запланировано сдать в 2023 году.