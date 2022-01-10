В Усть-Абакане трое взрослых сгорели во время пожара в частном доме

Фото: СК

В Усть-Абакане, Хакасия, трое взрослых жителей региона сгорели во время пожара в частном доме. Пожарные, приехавшие тушить возгорание, обнаружили тела 46 и 42-летних мужчин, а также 45-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Как сообщили в СК, заведено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предварительно установлено, что в доме проживали 42-летний мужчина и 45-летняя женщина, к ним в гости пришел их знакомый, с которым они отмечали новогодние праздники. Следствие предполагает, что причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем во время курения.

В ближайшее время эксперты выяснят точную причину смерти троих жителей региона, а также из-за чего случился пожар. Расследование уголовного дела продолжается.