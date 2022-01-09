Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей: о множестве нарушителей элементарных правил парковки сообщили в МВД города. — Сотрудники ГИБДД работают в Свердловском районе, где из-за большого количества нарушителей правил парковки, создались заторовые ситуации. Возможны временные ограничения движения для подъезда эвакуаторов и стабилизации обстановки, — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас специалисты советуют всем желающим прокатиться со склона брать свои сноуборды, лыжи, тюбинги и ледянки в руки и ехать к горе только на общественном транспорте. Так оказаться на месте будет гораздо проще и быстрее.