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Общество9 января 2022 10:12

Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей

К проблемам на дороге привела неправильная парковка
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей

Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле «Бобрового лога» в Красноярске образовался затор из автомобилей: о множестве нарушителей элементарных правил парковки сообщили в МВД города. — Сотрудники ГИБДД работают в Свердловском районе, где из-за большого количества нарушителей правил парковки, создались заторовые ситуации. Возможны временные ограничения движения для подъезда эвакуаторов и стабилизации обстановки, — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас специалисты советуют всем желающим прокатиться со склона брать свои сноуборды, лыжи, тюбинги и ледянки в руки и ехать к горе только на общественном транспорте. Так оказаться на месте будет гораздо проще и быстрее.