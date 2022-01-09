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Здоровье9 января 2022 9:10

В Красноярском крае резко снизилась летальность от ковида

За сутки инфекция унесла жизни 25 жителей региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярском крае резко снизилась летальность от ковида

В Красноярском крае резко снизилась летальность от ковида

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском крае резко снизилась летальность от ковида. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Оперативным штабом.

Если сутки ранее жертвами коронавирусной инфекции стали 38 человек, и аналогичные значения наблюдались на продолжении не одной недели, то по состоянию на 9 января, число умерших снизилось до 25.

За сутки наличие инфекции было подтверждено у 259 человек. Выздоровели 378 жителей региона. Под медицинское наблюдение взято 1157 контактных человек.