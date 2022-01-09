В первую рабочую неделю 2022 года в Красноярске похолодает до -24 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В первую рабочую неделю нового года в Красноярске похолодает до -24 градусов. по прогнозам синоптиков, максимально холодная температура ожидается в ночь с четверга на пятницу.

В понедельник, 10 января, будет до -2 градусов. Возможен небольшой снег. Скорость ветра будет достигать пяти метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Во вторник днем потеплеет до -8, а в темное время суток вновь похолодает до -11. Осадки не прогнозируются. Скорость ветра составит пять метров в секунду.

В среду синоптики обещают небольшой снег и -9 градусов в светлое время суток. Ночью температура понизится до -19. Скорость ветра составит три метра в секунду.

В четверг, 13 января, температура воздуха днем составит -13 градусов. Ночью ожидается до -24. Скорость ветра будет достигать одного метра в секунду. Осадков не предвидится.

Рабочая неделя завершится с температурой днем в -18 градусов и -15 ночью. Будет стоять солнечная и безветренная погода.