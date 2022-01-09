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Происшествия9 января 2022 3:33

13-летняя девочка из Красноярска сбежала к своим друзьям

Родители заявили о пропаже спустя сутки
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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13-летняя девочка и Красноярска сбежала к своим друзьям. Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

13-летняя девочка и Красноярска сбежала к своим друзьям. Фото: Поиск пропавших детей. Красноярск

13-летняя Диана Буровых, ушедшая из дома 6 января, найдена живой и невредимой. Все это время школьница была у своих друзей, сообщили в полиции.

— Сотрудниками уголовного розыска и инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» девочка найдена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь с семьей беглянки будут работать инспекторы. Известно, что девочка сбежала после конфликта со своими близкими.