Подтопление земельных участков в Стрелке Красноярского края остановилось

Подтопление земельных участков в Стрелке Красноярский края остановилось Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В поселке Стрелка стабилизировалась паводковая ситуация. Резкое похолодание способствовало ледоставу, который остановил наступление воды на прилегающую к реке территорию. Об этом сообщили в региональном МЧС .

— На реке Енисей в районе поселка Стрелка ожидается медленный спад уровня воды. Остаются подтопленным 25 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Уровень воды в реке все еще превышает критическую отметку, однако прогноз специалисты озвучивают оптимистический.

Обследования русел Енисея и впадающей в него реки Ангара производится с помощью беспилотников с воздуха. В готовности остаются три развернутых пункта временного размещения, которые могут вместить более 100 человек.