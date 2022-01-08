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Происшествия8 января 2022 13:09

В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте по Октябрьскому мосту

«Новый тариф “с ветерком”» — горожане активно обсуждают видео с опасным приключением
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте по Октябрьскому мосту. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте по Октябрьскому мосту. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте своего автомобиля по Октябрьскому мосту. Видео с опасным приключением разлетелось по социальным сетям.

«Новый тариф “с ветерком”», «Судя по разбитой физиономии предыстория была интересной», «Когда нет маски и QR-кода, можно и так»,— пишут под постом ироничные комментарии подписчики паблика «ЧП Красноярск».

Теперь в ситуации будут разбираться дорожные полицейские. Ответственность за подобную выходку на дороге грозит и водителю такси, и экстремалу.