В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте по Октябрьскому мосту. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске таксист прокатил мужчину на капоте своего автомобиля по Октябрьскому мосту. Видео с опасным приключением разлетелось по социальным сетям.

«Новый тариф “с ветерком”», «Судя по разбитой физиономии предыстория была интересной», «Когда нет маски и QR-кода, можно и так»,— пишут под постом ироничные комментарии подписчики паблика «ЧП Красноярск».

Теперь в ситуации будут разбираться дорожные полицейские. Ответственность за подобную выходку на дороге грозит и водителю такси, и экстремалу.