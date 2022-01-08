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Здоровье8 января 2022 10:24

Эксперты рассказали красноярцам, как вернуться к привычному ритму жизни после праздников

Специалисты советуют в первую неделю особенно внимательно следить за своим здоровьем
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Эксперты рассказали красноярцам, как вернуться к привычному ритму жизни после праздников

Эксперты рассказали красноярцам, как вернуться к привычному ритму жизни после праздников

Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор Красноярского края опубликовал список рекомендаций по возвращению людей к трудовым будням после новогодних торжеств. В первую неделю эксперты советуют максимально пристально следить за здоровьем.

— Особенно это касается людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, следует избегать резкой психологической и умственной нагрузки, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Помогут расшевелиться также прогулки на свежем воздухе и зарядка. Не стоит забывать и о легкой разминке в течение рабочего дня.

— Простые движения повышают тонус мышц и организма в целом, усиливают работоспособность и предупреждающие утомление, — отметили в Роспотребнадзоре.

О майонезных салатах и алкоголе стоит забыть. Полезно питаться правильно и пить воду. Рекомендуется употреблять в пищу больше фруктов, орехов и овощей, а также морепродуктов.