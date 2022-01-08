В Красноярске пропала 13-летняя девочка. Фото: Поиск пропавших детей

В Красноярске пропала 13-летняя Буровых Диана. Школьница ушла из дома 6 января после ссоры с близкими. Информация об исчезновении подростка появилась в группе «Поиск пропавших детей».

Известно, что проживает пропавшая на Тотмина 25Б. Дома она не появлялась с с полудня четверга.

- Минувшей ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 обратились родители 13-летней девочки, которые сообщили, что их дочь уже более суток не появлялась дома. Накануне у подростка произошел конфликт с родителями, после которого она ушла гулять и не вернулась, - уточнили в полиции.

Приметы Дианы: яркая челка, выбритая полоска на левой брови, на переносице у левой брови есть круглый шрам после ветрянке. На левом ухе два прокола под серьги. В день исчезновения была одета в черный флисовый костюм, синюю куртку и берцы.

КОНКРЕТНО

Всех, кто видел ребенка, просят сообщить о ее местонахождении: 8 (391) 246-87-64 (полиция), 8 950 99-66-066 (волонтеры).