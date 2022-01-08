Красноярск вошел в топ-10 городов России с привлекательной для инвестиций недвижимостью Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам 2021 года эксперты отрасли недвижимости составили топ-10 городов России, где инвестировать в жилье является наиболее выгодным. Попал в число таких муниципалитетов и Красноярск. Квартиры в краевом центре за год подскочили в цене на 20% и это не предел, пишет РБК.

— Красноярск отличается одним из самых высоких стабильных спросов на жилье, поэтому инвестиции в красноярскую недвижимость актуальны, — считает директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи».

Если говорить о более конкретных цифрах, то один квадратный метр во «вторичке» прибавил 25% и теперь, в среднем, стоит 88,2 тысячи рублей. Новостройки подскочили еще сильнее: на 35% и дошли до 97,7 тысяч рублей за квадрат.

Подорожала и аренда: на 25,2% в однушках (18,9 тысяч рублей) и на 28,6% в двушках (25,6 тысяч рублей).

Также в список наиболее привлекательных для покупки жилья городов вошли Самара, Калининград, Тюмень, Екатеринбург, Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Махачкала и Дербент.