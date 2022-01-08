Для красноярских бездомных активисты устроили фотосессию: «Им хочется быть нормальной семьей» Фото: Инстаграм/Оксана Хикматулина

Всего в фотосессии приняли участие пять человек. Среди них семья бездомных, глядя на которых после преображения даже в голову не может прийти, что эта пара оказалась на обочине жизни.

— За пару часов до этой съемки ребята ели в благотворительной столовой. Им негде жить, у них нет документов. Она из детдома, его кинул отчим. В какой-то момент они выбрали этот путь, стали сливать свою жизнь. Но, не все потеряно. Им хочется быть нормальной семьей, жить такой жизнью как мы с вами. Стать людьми, — рассказала в своем инстаграм-аккаунте активистка Оксана Хикматулина.

Она отметила, что людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И , возможно, найдутся те, кто увидев фото «до» и «после» решат помочь им устроиться на работу или получить крышу над головой. Но самое главное, конечно же, получить документы.