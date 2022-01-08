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Недвижимость8 января 2022 4:57

Для Красноярска закупили новые экологичные мусоровозы

В зимний период нагрузка на этот вид коммунальной техники особенно возрастает
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Для Красноярска закупили новые экологичные мусоровозы. Фото: пресс-служба КРК

Для Красноярска закупили новые экологичные мусоровозы. Фото: пресс-служба КРК

Красноярская рециклинговая компания похвасталась покупкой: четырьмя мусоровозами. Коммунальные машины в тренде — они экологичные. В автомобили встроены двигатели эко-стандарта Евро-5.

От старых образцов эти мусоровозы отличаются наличием фартуков, которые не дадут просыпаться мусору или пролиться жидким отходам. Закупили технику к новогодним праздникам — это самый грязный период в году: горожане активно выбрасывают мусор. Особенно много различных упаковочных коробок и старой мебели.

— Несколько дней понадобилось нашему подрядчику, компании «Перевозчик», чтобы поставить машины на учет, а с 1 января мы их начали направлять на линии в двух районах города — Центральном и Советском, — рассказал директор Красноярской рециклинговой компании Дмитрий Кузнецов.

По подсчетам специалистов за один рейс новый мусоровоз может собрать до 12 тонн отходов.