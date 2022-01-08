Лошадь погрызла лавочки в красноярском парке «Солнечная поляна». Фото: Инстаграм/kras_sunny

В Красноярске нарядная лошадка, которая катает детвору в парке «Солнечная поляна», испортила там несколько лавочек. Видео того, как животное грызет их, было выложено в соцсети.

— Неоднократные замечания девушке, ответственной за животное, были проигнорированы. Со слов очевидцев, в парке пять испорченных лавочек. Возможно их будет больше после тщательного осмотра,— рассказали местные жители в паблике kras_sunny.

Там отметили, что администрацию района уже проинформировали о порче имущества. Люди возмущены тем, что горе-бизнесмены наплевательски относятся к чужому имуществу.