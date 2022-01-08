Спасатели предупредили о сильном ветре на севере Красноярского края Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Праздничные выходные для жителей северных районов Красноярского края завершатся непогодой: спасатели предупреждают о сильном ветре. Местами его порывы порывы будут достигать 27 метров в секунду.

— 8 декабря на юге Таймырского муниципального района местами ожидается очень сильный северный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами до 22-27 метров в секунду. Также будет наблюдаться метель, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Затронет стихия также Туруханский и Эвенкийский районы. Там ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Осложнит ситуацию сильный снегопад. Эксперты не исключают, что капризы погоды приведут к массе аварий как автомобильных, так и коммунальных. Могут быть оборваны электрические провода. Поэтому местным жителям стоит приготовиться к такому развитию событий.