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Общество7 января 2022 11:15

Ушел из жизни бывший глава Кировского района Красноярска Виктор Лабунец

Руководил районной администрацией 12 лет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Ушел из жизни бывший глава Кировского района Красноярска Виктор Лабунец. Фото: mitroshkin_kirovsky

Ушел из жизни бывший глава Кировского района Красноярска Виктор Лабунец. Фото: mitroshkin_kirovsky

7 января на 76-м году жизни скончался экс-глава Кировского района Красноярска Виктор Андреевич Лабунец. Он руководил районной администрацией с 2000 по 2012 год.

Лабунец родился в селе Гмирянка Рыбинского района Красноярска в 1947 году. В мэрии Красноярска начал работать в 1998 году в должности начальника мобилизационного управления администрации города. В 2000 году возглавил Кировский район.

При Лабунце в районе успешно реализовывалась программа сноса аварийного жилья, была реконструирована аллея Славы на Вавилова, возведен Храм Рождества Христова на Щорса и построен сквер «Московский тракт».

- Виктор Андреевич был достойнейшим человеком, внимательным, отзывчивым. Своими «добрыми делами» он навсегда останется в сердцах жителей Кировского района, - написал в инстаграме действующий глава Кировского района Александр Митрошкин.

Прощание с Виктором Лабунцом состоится 10 января 2022 года на кладбище «Бадалык», в 11:00 часов.