За сутки в Красноярском крае еще 266 человек заразились коронавирусом, умело 34 пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, 7 января диагноз «коронавирус» подтвердился у 266 человек. За все время в регионе зафиксировано 175 078 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть меньше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 388 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 159 848 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 34 человека. Общей сложности от болезни скончались 8 863 красноярца.

- Под медицинское наблюдение взято 1 239 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 634 109, из них за последние сутки 3 742, - сообщают в Роспотребнадзоре Красноярского края.