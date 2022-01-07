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Здоровье7 января 2022 9:12

За сутки в Красноярском крае еще 266 человек заразились коронавирусом, умело 34 пациента

Стопкоронавирус опубликовал статистику по коронавирусу в регионе на 7 января 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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За сутки в Красноярском крае еще 266 человек заразились коронавирусом, умело 34 пациента

За сутки в Красноярском крае еще 266 человек заразились коронавирусом, умело 34 пациента

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, 7 января диагноз «коронавирус» подтвердился у 266 человек. За все время в регионе зафиксировано 175 078 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления, он чуть меньше, чем день назад. За сутки вылечились от коронавируса 388 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 159 848 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 34 человека. Общей сложности от болезни скончались 8 863 красноярца.

- Под медицинское наблюдение взято 1 239 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 634 109, из них за последние сутки 3 742, - сообщают в Роспотребнадзоре Красноярского края.