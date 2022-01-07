Житель Красноярска вынес из магазина неоплаченный телевизор на глазах у охраны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, вынесшего телевизор из магазина глазах у охраны, товар он, естественно, не оплатил. Как сообщают в Росгвардии, мужчину задержали оперативно.

Все произошло в одном из магазинов на улице Мичурина. 45-летний красноярец взял телевизор, стоимостью 12 тысяч рублей, и невозмутимо вышел из торгового зала, все это происходило на глазах у работников магазина. Охранник нажал на тревожную кнопку, и мужчину почти сразу задержали росгвардейцы.

- Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - передают в пресс-службе Росгвардии Красноярского края.