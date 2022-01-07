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Общество7 января 2022 6:59

В Ленинском районе Красноярска пять зданий остались без отопления из-за коммунальной аварии

Рабочие устраняют последствия аварии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Ленинском районе Красноярска пять зданий остались без отопления из-за коммунальной аварии. Фото: СГК

В Ленинском районе Красноярска пять зданий остались без отопления из-за коммунальной аварии. Фото: СГК

В 6 часов утра 7 января в Ленинском районе Красноярска произошла коммунальная авария. Сейчас повреждения на переулке Тихий устраняют две бригады СГК.

Повреждение теплосетей было локализовано в 11 часов утра. Однако последствия аварии устраняются до сих пор. На месте работают шесть единиц спецтехники.

В СГК передают, что до 19:00 часов 7 января отопление приостановлено в трех жилых домах и двух административных здания по адресам:

- пер. Тихий, 18, 20, 22, 24;

- ул. Мичурина, 5Б.

В компании добавили, что горячая вода поступает в здания в полном объеме с обратного трубопровода.