Режим НМУ в Минусинске продлен до 9 января Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске Красноярского края до 9 января продлен режим НМУ. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

Режим должны были снять в 16:00 часов 6 января, но после анализа проб воздуха, было принято решение продлить режим до 16 часов 9 января 2022 года. Все экологи исследовали 12 проб воздуха.

- Зарегистрировано превышение предельно-допустымых максимально-разовых концентраций в 3 пробах воздуха по взвешенным веществам от 1,1 до 2,0 раз. Также в 3 пробах воздуха по оксиду углерода от 1,2 до 2,1 раза, - передают в краевом Роспотребнадзоре.